Taksim'de sağanak yağış etkili oldu
Taksim'de aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kısa sürede etkili olan yağmura hazırlıksız yakalananlar bina kenarlarına sığındı.
Taksim’de aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kısa sürede etkili olan yağmura hazırlıksız yakalananlar bina kenarlarına sığındı.
İstanbul’da dün etkili olan aşırı sıcakların ardından Beyoğlu Taksim Meydanı’nda bugün saat 16.30 sıralarında aniden sağanak yağış başladı. Kısa sürede etkili olan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalışırken, bazıları ise binaların kenarlarına sığındı.