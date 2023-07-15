Taksim'de sıcaktan bunalan vatandaş kafasına süs havuzuna soktu

İstanbul Taksim’de sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için çeşitli yollar denedi. Bazı vatandaşlar gölgelik yer ararken, kafasını süs havuzuna sokarak serinlemeye çalışan kişi ilginç bir görüntü oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından megakentte hava sıcaklığı 33 dereceyi gördü. Taksim ve İstiklal Caddesi’nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ve turistler sıcak havaya rağmen Beyoğlu Taksim’e akın etti. Bazı vatandaşlar Gezi Parkı’nda yeşilliklere uzanıp dinlenirken, bazı vatandaşlar da elindekilerle başlarını sıcaktan korudu. Bir vatandaş sıcaktan bunalarak kafasını suya sokarken, başka bir vatandaş ise soğuk su ile kendini ıslatarak serinlemeyi tercih etti. Sıcaktan fenalaşan bir kişi ise olduğu yerde biraz dinlendikten sonra kendine gelerek yoluna devam etti.