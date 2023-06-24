İstanbul Taksim’de sıcaktan bunalan vatandaşlar şemsiye ile gezdi. Esnaf ise sıcak havadan dolayı işlerinin iyi olduğunu belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından mega kentte hava sıcaklığı 30 dereceyi gördü. Taksim ve İstiklal Caddesi’nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiye ile gezerken bazı da gölgede serinlemeyi tercih etti. Gezen Murat Galip “Gerçekten bunaldık. Havalar çok sıcak. Böyle caddelerin üzerinde soğutma sistemi gayret rahat uygulanabilir” ifadelerini kullandı. Taksimde esnaf olan Adem Çiğdem “ Sıcak hava daha güzel. Sıcak hava olduğu için işlerimiz güzel gidiyor” dedi.