Taksim'de ticari taksi denetimi

Taksim Meydanı’nda İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 3 taksi şoförüne para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri tarafından Taksim Meydanı’nda taksicilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde araçlar durdurularak taksi şoförlerinin belgelerini inceleyen ekipler, şoförlerin emniyet kemerini, taksimetre açıp açmadıklarını, yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yaptı.

3 taksi şoförüne para cezası kesildi

Yapılan denetimlerde 34 TCK 59 plakalı taksi şoförüne ehliyetini yanında bulundurmama ve hatalı dönüş yaptığı için bin 902 TL, 34 THZ 03 plakalı taksi şoförüne kullandığı taksinin ruhsatına ikinci şoför kayıtlı olmadığı için 4 bin 64 TL ve 34 TOG 96 plakalı taksinin şoförüne ise kayıtsız olduğu için 4 bin 64 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 34 THZ 03 plakalı taksi trafikten men edildi.