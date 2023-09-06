Taksim'de ticari taksi denetimi

Taksim Meydanı’nda İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde kurallara uymadıkları tespit edilen 6 taksi şoförüne çeşitli para cezaları kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri tarafından Taksim Meydanı’nda taksicilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde araçlar durdurularak taksi şoförlerinin belgelerini inceleyen ekipler, emniyet kemeri kontrolü yaptı. Sürücülerin taksimetre açıp açmadıkları, yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller de yapıldı.

6 taksi şoförüne para cezası kesildi

Yapılan denetimlerde 2 taksi şoförüne aracının tepe lambası bulunmadığından 436’şar TL, 2 taksi şoförüne aracının fren lambası yanmadığı için 436’şar TL, bir taksiciye aracını sürerken telefonla konuştuğu için 951 TL, başka bir taksiciye yolcu almadığı için 4 bin 64 TL para cezası kesildi. Yolcu almayan taksicinin aracı çekilip otoparka götürüldü.