Taksim'de yabancı uyruklu 52 kişi yakalandı

Taksim Meydanı’nda ve İstiklal Caddesi’nde yapılan denetimlerde yabancı uyruklu 52 kişi yakalandı.

Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği tarafından ortaklaşa yapılan denetimlerde 52 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Taksim Meydanı’nda ve İstiklal Caddesi’nde yapılan çalışmalar çerçevesinde alınan yabancı uyruklu şahıslar, Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü. 52 yabancı uyruklu şahıs polis merkezindeki işlemlerinden sonra sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.