Taksim'de yılbaşı denetimleri

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve polis ekiplerince yılbaşı öncesi Taksim’de yabancı uyruklulara yönelik denetim yapıldı.

Yılbaşında Taksim’de İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından yabancı uyruklu kişilere yönelik bir denetim gerçekleştirildi. Polis tarafından mobil araca alınan yabancı uyruklu insanlardan alınan parmak izi ile vize ihlali, illegal giriş, kimlik ve yol seyahat izni gibi belgeler kontrol edildi. Yapılan kontrollerde şüpheli bir kişiye rastlanmadı.