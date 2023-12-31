Taksim'de yılbaşı hazırlıkları

Yılbaşı kutlamalarının gözde noktalarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi 2023 yılının son gününde çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaya başladı.

Yılbaşına Beyoğlu Taksim ve İstiklal Caddesi’nde girmek isteyen yerli ve yabancı birçok turist geldi. Taksim Meydan’da ve İstiklal Caddesi’nde gezen insanlar sevdikleriyle birlikte fotoğraf çektirdi. İnsanların yoğun ilgi gösterdiği Taksim İstiklal kalabalığı gündüz saatlerinde başladı. Öte yandan, Taksim Meydanı’nda ve İstiklal Caddesine çıkan sokaklarda emniyet güçleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.