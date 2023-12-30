Taksim'de yılbaşı öncesi denetimler sıklaştı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Taksim'de yılbaşı öncesi denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, iş yerlerini denetlerken kaçak göçmen olduğu tespit edilen 3 şahsı da yakaladı.

Taksim'de yılbaşı öncesi denetimler sıklaştı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Taksim’de yılbaşı öncesi denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, iş yerlerini denetlerken kaçak göçmen olduğu tespit edilen 3 şahsı da yakaladı.

Taksim’de yılbaşı öncesi denetlemeler sıklaştırıldı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri gündüz saatlerinde 3 kaçak göçmeni yakalayarak gözaltına aldı. Beyoğlu zabıtası ise iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetlemede iş yerlerinin ruhsat durumu, fiyat listesi, hijyen durumu, açıkta ürün olup olmadığına yönelik kontroller yapıldı.