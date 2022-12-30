Taksim'de yılbaşı öncesi devriye gezen atlı polislere büyük ilgi

Taksim’de yılbaşı öncesi devriye gezen atlı polisler turistlerden ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Atlı polislere KEM Büro Amirliği ekipleri ve Özel Harekat polisleri de eşlik etti.

Yeni yıla bir gün kala, İstanbul Emniyeti Taksim Meydanı ve çevresindeki güvenlik tedbirlerini artırdı. Bu bağlamda, bugün Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ve KEM (Köpek Eğitim Merkezi) Büro Amirliği ekipleriyle, Özel Harekat polisleri devriye gezdi. Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı önünde başlayan devriye, İstiklal Caddesi boyunca devam etti. Ekipler devriyenin başladığı ilk andan itibaren vatandaşlar ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle atlı polisleri görenler cep telefonlarına sarılarak, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Allah onlara zeval vermesin”

Atlı polisleri ve yapılan çalışmaları takdirle karşıladığını söyleyen bir vatandaş, “Gerçekten hoşuma gitti. Böyle bir şeyi takdir ettim. Allah onlara zeval vermesin, sağlıklı ömür versin. Bütün pis işlerle uğraşıyorlar ama kıymetleri bilinmiyor. Hepsini kutluyorum” dedi.