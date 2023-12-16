Taksim'de yılbaşı öncesi iş yerlerine denetim yapıldı

Taksim’de yılbaşı öncesi kafe, restoran ve eğlence mekanlarında polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Yılbaşı öncesi polis ekipleri, Taksim ve Beyoğlu’nda güvenlik önlemlerini arttırdı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, Güvenlik Şube, Narkotik Şube, Güven Timleri ve Yunus ekipleri tarafından kafe, restoran ve eğlence mekanlarında denetleme yapıldı. Mekanların belge ve kayıt bilgileri incelenirken, alkollü mekanlarda satılan alkoller de testten geçirildi. O sırada içeride bulunan müşterilere Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı. Denetlemelerin yılbaşına kadar hız kesmeden devam etmesi bekleniyor.