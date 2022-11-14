Taksim'deki patlamada hayatını kaybeden baba kızın cenazesi teslim alındı

Taksim’de meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden Ecrin Meydan ve Yusuf Meydan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından teslim alındı. Yusuf Meydan’ın dayısının oğlu İbrahim Ünal, "İstanbul’a kardeşinin nişanı için gelmişlerdi. Adana’ya dönüş yapacağı saatlerde tesadüfen Ecrin acıkıyor. Yemek yemek için yer arıyorlar. Biletlerini almışlardı" dedi.

Taksim’de dün meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden baba kız Ecrin Meydan ve Yusuf Meydan’ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı. Cenazeler defnedilmek üzere Adana’ya yola çıktı. Ecrin Meydan’ın anneannesi Meryem Karataş, cenazeyi teslim almaya geldiğinde göz yaşlarını tutamadı. Yakınları anneanneyi sakinleştirmeye çalıştı.

"Kardeşinin nişanı için İstanbul’a geldi"

Cenazeyi teslim almaya gelen Yusuf Meydan’ın dayısının oğlu İbrahim Ünal, Adana’dan İstanbul’a 3 günlüğüne geldiklerini ve kardeşinin nişanı için geldiklerini söyledi. Ünal, patlamanın olduğu o akşam ise Adana’ya bilet aldıklarını ve geri döneceklerini belirtti.

"Ecrin’e yemek yedirmek için yürüyorlardı"

İbrahim Ünal, İstiklal Caddesi’nde yürürken Baba Yusuf Meydan kızı Ecrin Meydan’a yemek yedirmek için yer aradığını o esnada patlamanın yaşandığını söyledi. O anları anlatan İbrahim Ünal, "Cenaze Adana’da olacak. Zaten uçakla gideceğiz. İstanbul’a kardeşinin nişanı için gelmişlerdi. 3 günlüğüne. Bu terör laneti yüzünden hayatını kaybetti. Vatanımız milletimiz sağ olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Herkesin başı sağ olsun. Adana’ya gideceklerdi. Son günleriydi. Adana’ya dönüş yapacağı saatlerde tesadüfen Ecrin acıkıyor. Yemek yemek için yer arıyorlar. Biletlerini almışlardı" diye konuştu.