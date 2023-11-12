Taksim'deki terör saldırısında oğlunu ve gelinini kaybeden Mustafa Topkara: 'Çocuklara ailesinin öldüğünü halen söyleyemedik'

Taksim İstiklal Caddesi’nde geçtiğimiz yıl 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısında oğlunu ve gelinini kaybeden Mustafa Topkara, ilk kez İHA’ya konuştu. Acılı baba Topkara, “Küçüğün bir şeyden haberi yok ama büyük torun, ‘neden hala gelmediler’ dedi. Kendisine ailesinin öldüğünü halen söyleyemedik. Bazen küçük kardeşine fotoğrafları göstererek, ‘bak, Elif anne ve Adem baba’ diyor” ifadesi yürekleri dağladı.

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde geçtiğimiz 13 Kasım Pazar günü meydana gelen bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybedenler arasında Adem Topkara (40) ve eşi Elif Topkara (28) da vardı. Topkara çifti arkasında iki çocuğunu bırakmıştı. Terör saldırısında oğlu Adem Topkara ve gelini Elif Topkara’yı kaybeden acılı baba Mustafa Topkara ilk kez İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuştu.

“Adem’in telefonu çalıyordu ama cevap veren yoktu”

Acılı baba Mustafa Topkara, “Söyleyecek çok bir şey yok. Olan oldu. Çocuğum ve eşi kız kardeşlerinin yanına Taksim’e gitti. Orada yarım saat dışarı çıkalım demişler. 20 dakika sonra patlama oluyor ve ulaşılamıyor. Oğlum Adem’in telefonu çalıyordu ama cevap veren yoktu. Gelinimin telefonuna hiç ulaşılamadı. Bir sıkıntı olduğunu o an anladık. Adem’in ablası olayı duyunca hastaneye gitti. Orada öğrenmiş. Herkesten Allah razı olsun, bizi hemen aradılar. O zaman İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu, vali, emniyet müdürü ve kaymakam yanımıza geldi. Akşam 19.00 sıralarında yakalandılar. Süleyman Soylu o an yanımızdaydı. Ona bir telefon geldi ve ‘elhamdülillah yakalandılar’ dedi” ifadelerini kullandı.

“Çocuklara ailesinin öldüğünü halen söyleyemedik”

“Mezarlıkları yakın, her gün gidip dua ediyorum” diyen baba Topkara, “Şimdi sorumluluk daha fazla. Ölenlerimiz oldu ama yetimin hakkını savunmak daha zor. Torunlarımıza eskisi gibi davranmak zor oluyor. Yaramazlık yaptığında kulağını tutup çekersin ama artık yapamıyoruz. Çocuklara biz ve halası bakıyor. Vefat ettiklerinde küçük torun 8 aylıktı, büyük ise 2 buçuk yaşındaydı. Küçüğün bir şeyden haberi yok ama büyük torun, ‘neden hâlâ gelmediler’ dedi. Kendisine ailesinin halen öldüğünü söyleyemedik. Bazen küçük kardeşine fotoğrafları göstererek, ‘bak, Elif anne ve Adem baba’ diyor” ifadelerini kullandı.

“Teröristin kendisini de gördüm, birileri de o kadını kullandı, o da kukla”

Mustafa Topkara, “Devletimiz çok büyük. Her vatandaşı Taksim’e girerken kontrol etmesi mümkün değil. Ben Taksim’e gittiğimde bana suçlu muamelesi yapamazlar. Her vatandaşa bunu yaparsan kaos olur. Davaya bir kere gittim. Teröristin kendisini de gördüm. Birileri de o kadını kullandı. O da kukla. Gelinimin babası da burada. Yapacak bir şey yok. Biz inançlı olduğumuz için hayır ve şer Allah’tan. Bazı şeyler senin elinde olamıyor” diye konuştu.