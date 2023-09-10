Taksim'in simgesi nostaljik tramvaylarda şarkılarla zaman yolculuğu

Beyoğlu'nda Taksim-Tünel arasında sefer yapan tramvaylarda yolculara seyahat boyunca nostaljik müzik dinletisi yapılıyor. Vatandaşlar ve turistler müzik ile yaptıkları keyifli yolculukta zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor.

Taksim'in simgesi nostaljik tramvaylarda şarkılarla zaman yolculuğu
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sina pırlanta
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Beyoğlu’nda Taksim-Tünel arasında sefer yapan tramvaylarda yolculara seyahat boyunca nostaljik müzik dinletisi yapılıyor. Vatandaşlar ve turistler müzik ile yaptıkları keyifli yolculukta zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor.

Beyoğlu’nda 1990 yılından beri Taksim - Tünel arasında hizmet veren nostaljik tramvaylarda nostaljik şarkılar eşliğinde yolculuk yapılıyor. Yolcular şarkılar eşliğinde seyahatin tadını çıkarıyor. Tramvayda yolculuk yapan Nazike Nergis, şarkıların kendisini 70’li yıllara götürdüğünü ifade etti.

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