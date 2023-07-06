Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda yaşanan arıza paniğe neden oldu

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaşanınca, seferler durmak zorunda kaldı.

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaşandı. Yaşanan arıza sonrası panik atak yaşadığı iddia edilen bir yolcu camı kırmaya çalıştı. Fünikülerin kapısı açıldıktan sonra yolcular hızlı bir şekilde içeriyi boşalttı. Yaşananları bir yolcu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.