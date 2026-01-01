Taksim karla kaplandı
İstanbul Taksim'de etkili olan kar yağışı ortalığı beyaza bürüdü. Karla kaplanan Taksim'in manzarası mest etti.
İstanbul yeni yılın ilk gününde karla kaplandı. O noktalardan biri de megakentin turistik bölgesi Taksim oldu. Taksim, kar yağışının etkisini artırmasıyla beyaza büründü. Ortaya çıkan kartpostallık manzara görsel şölen oluştururken, araçların yavaş ilerlediği görüldü.