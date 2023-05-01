Taksim Meydanı araç ve yaya trafiğine açıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapalı olan Taksim Meydanı ve çevresinde araç ve yaya trafiği tekrardan normale döndü.

Taksim Meydanı araç ve yaya trafiğine açıldı
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapalı olan Taksim Meydanı ve çevresinde araç ve yaya trafiği tekrardan normale döndü.

İstanbul Valiliğinin aldığı kararla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri çerçevesinde araç ve yaya trafiğine kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne çıkan yollar saat 20.30 sıralarında tekrardan araç ve yaya trafiğine açıldı.