Taksim Meydanı araç ve yaya trafiğine açıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapalı olan Taksim Meydanı ve çevresinde araç ve yaya trafiği tekrardan normale döndü.

İstanbul Valiliğinin aldığı kararla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri çerçevesinde araç ve yaya trafiğine kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne çıkan yollar saat 20.30 sıralarında tekrardan araç ve yaya trafiğine açıldı.