Taksim Meydanı'nda düğün fotoğrafı çektiren gelin ve damada yoğun ilgi

Taksim Meydanı’na düğün fotoğrafı çektirmek için gelen yabancı gelin ve damat, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Taksim Meydanı’nda düğünleri için fotoğraf çekimi yapmak isteyen yabancı bir çift, çevredeki vatandaşların ilgi odağı haline geldi. İstiklal Caddesi boyunca çekimler yapmak isteyen çift, sık sık yanlarına gelen vatandaşlarla da fotoğraf çektirmek için durdu. Özellikle yabancı gelin ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar, ortaya renkli görüntülerin çıkmasına neden oldu.