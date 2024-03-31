Taksim Meydanı'nda seçim sessizliği havadan görüntülendi

Yerel seçimler nedeniyle sabah saatlerinde oy kullanmaya giden vatandaşlar Taksim Meydanı’nın boş kalmasına neden oldu. Taksim’deki sessizlik dron ile de görüntülendi.

31 Mart yerel seçimler nedeniyle oy kullanmaya giden vatandaşlar Taksim’in boş kalmasına neden oldu. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ilk kez pazar günü bu kadar sakin görüntülendi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ndeki sessizlik havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.