Taksim Meydanı'nda Uzay İstasyonu'nda Alper Gezeravcı canlı takip edildi

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon uzay aracının kenetlenmesini Taksim Meydanı’nda bulunan Uzay İstasyonu’na gelen vatandaşlar canlı olarak izledi.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) kenetlendi. Kenetlenmeyi Taksimde bulunan Uzay İstasyonu’na gelen vatandaşlar canlı olarak izledi. İstasyonda yerli ve yabancı turistler ilgiyle kenetlenmeyi izleyip hatıra fotoğrafı çekti. Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından ilk Türk astronot Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatını taşıyan araç UUİ ile birleşti.

"Kaç gündür seyrediyorum ben çıkmış gibi oldum"

Taksime gelen vatandaş İnci Özberk, “Çok heyecanlıyım. Kaç gündür seyrediyorum. Ben çıkmış gibi oldum. Türkiye’mizin gururu. Zor günlerden sonra bu bize armağan gibi oldu. Alper beyin yerinde olmak isterdim. Küçüklüğümden beri uzaya çıkmak istiyordum. Ben çıkmış kadar mutluyum” dedi.

İstanbul’a tatile gelen Asım Çınar Sur, “Bence bu işi başarmak için ülkemiz çok çalışmış ve bugün artık başarmışlar. İstanbul’a gelmiştik buraya merak ettim. Uzaya zaten ilgim var. Bursa’dan geldim” şeklinde konuştu.

Canlı yayını takip eden Özgür Sur, “Gurur duyuyoruz ülkemizle. Bunlar güzel hareketler geleceğe ve misyonu. İnsanın göğsü kabarıyor” ifadelerini kullandı.