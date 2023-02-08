Talas'tan 'yaraları birlikte sarıyoruz' yardım kampanyası

Talas Belediyesi, güney ve güneydoğuda çok sayıda ili etkileyen depremde mağdur olan vatandaşlara destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlattı.

‘Yaraları Birlikte Sarıyoruz’ adıyla başlatılan, Talas Kaymakamlığı ve Türk Kızılay Talas Şubesi ile birlikte yürütülen kampanya için aynî yardım kabul noktası oluşturuldu. Türk Kızılay Talas Şubesi’nin yeni açılan Halef Hoca Caddesi No:73’teki hizmet binasında toplanan battaniye ve kıyafetler, koordineli şekilde deprem bölgesine gönderilecek. Yetkililer, ikinci el kıyafet kabul edilmeyeceğine dikkat çekerek, yardımseverlere kullanılmış kıyafet getirilmemesi uyarısında bulundu.

NAKDİ YARDIM İÇİN HESAP NUMARALARI

Öte yandan deprem mağdurlarına destek olmak amacıyla nakdi yardımda bulunacak yardımseverler için de hesap numaraları paylaşıldı. Buna göre nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı https://www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2 linkine tıklayarak burada karşılarına gelecek çeşitli bankalara ait TL, dolar ve euro hesaplarına para yatırabilecekler.