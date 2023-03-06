Talasemi Hasta Okulu'nun ikincisi Bursa'da düzenlendi

Dünyada ve Türkiye’de en sık görülen kalıtsal kan hastalığı olan halk arasında Akdeniz anemisi olarak bilinen talasemi hastalığı tedavisinde kullanılan yenilikler Bursa’da düzenlenen toplantıda ele alındı.

2013 yılında Bursa’da kurulan Hemofili ve Talasemi Derneği (HETADER) tarafından ikincisi düzenlenen okula katılan hasta ve yakınları, HETADER Kurucu Başkanı Doç. Dr. Elif Güler Kazancı, Prof. Dr. Zeynep Karakaş, Prof. Dr. Serap Karaman ve Prof. Dr. Müge Gündoğdu talasemi hastalığı, tedavide yenilikler ve kemik iliği transplantasyonu hakkında hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirdi.

Bebeklikten itibaren her ay sürekli taze kan nakli gerektiren ve kati tedavisinin kemik iliği nakli olduğunu dile getiren Doç. Dr. Elif Güler Kazancı, talasemi hastalarının gelecekte neler yapabilecekleri ve geleceğe umutla bakabilmeleri için güzel bir tecrübe kazandıklarını söyledi.

Doç. Dr. Kazancı, ömür boyu kan nakli gerektiren talasemi hastalarını yaşama tutunmaları için düzenli olarak kan bağışı yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.