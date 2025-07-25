TALAY kıyı savunmasında çığır açacak

"Dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı" olan TALAY, Türkiye’nin deniz kıyı savunmasında çığır açacak.

İstanbul Fuar Merkezi’nde devam eden 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) Solid AERO firması tarafından geliştirilen alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı TALAY, su yüzeyinde 30 santimden 3 metre irtifada uçabiliyor. Dünyada muadili bulunmayan TALAY, kıyı savunmasında caydırıcı bir güç olacak. Solid Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Fırat, yaptığı açıklamada, TALAY’ın 2026 yılında seri üretimine başlayacaklarını bildirdi. TALAY’ın tamamen özgün olarak geliştirildiğini ifade eden Fırat, "TALAY dünyanın ilk alçak irtifa ’Sea Skimming’ diye tabir ettiğimiz insansız hava aracı. Kendisinin dünyada şu anda bir muadili bulunmamakta. 2026 itibariyle seri üretim için aşamalarına başlıyoruz. 2027’de teslimatlarına başlayacağız. En büyük özelliği suyunu üstünden alçak irtifa uçabilmesi. 30 santim ve 3 metre arasında uçuş sağlayabiliyor. Maksimum serbest uçuş irtifası da 100 metre. Ama performansla gidebilmesi için devamlı alçaktan uçması gerekiyor" dedi.

Kıyı savunmasında oyun değiştirici

TALAY’ın caydırıcı özelliği olduğunu anlatan Fırat, "Angajman uygulayabiliyor. Karşı tarafın kıyı hedeflerini vurabiliyor. Gözlem yapabiliyor. Caydırıcı bir özelliği var. Büyük savaş gemilerine, hücum botlarına da hem normal atak hem ’TAP atak’ diye tabir ettiğimiz dalış ataklarında gerçekleştirebilen insansız hava aracı ve tamamen Solid AERO tarafından özgün bir tasarım olan bir araç. Bir kere kıyı savunma hattımızı komple daha iyi, daha hızlı, daha ucuz maliyetli savunmamız ve caydırıcı bir güç olduğu için de karşı tarafın engelleyen bir unsur olmuş oluyor. Fuarda herkes Talay için geliyor bayağı bir yoğunuz. Hem ziyaretçiler hem dış ülkenin temsilcileri, ataşeleri gayet memnunuz şu anda" dedi.