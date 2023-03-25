Tam 151 aday başvurdu: AFAD'a toplam 3 buçuk milyon bağış yaptılar

AK Parti tarafından Kocaeli’de 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde gösterilecek milletvekili adaylarının belirlenmesine yönelik elektronik temayül yoklaması (E-Temayül) başladı. Açıklamalarda bulunan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, “Temayül yoklamamız mutluluk, bayram havası şeklinde geçiyor. Teşkilat mensuplarımız 14 Mayıs’ta seçimin sandıkta kazanılacağını, konuşmakla iktidar olunmayacağını sahada gösteriyorlar. 151 başvuru aldık, adaylarımız AFAD’a 3 milyon 515 bin lira bağışta bulundu” dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından teşkilatların milletvekili aday adayları ile ilgili eğilimlerini değerlendirmek için gerçekleştirdiği E-Temayül yoklaması başladı. 5’i mevcut milletvekili olmak üzere toplam 151 aday adayın başvurusuyla da kent genelinde bir rekora imza atıldı. İl yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları ile mahalle temsilcilerinden oluşan yaklaşık bin 800 teşkilat üyesi listede görmek istediği 10 ismi elektronik ortamda yazarak oylarını kullanıyor. Saat 16.00’ya kadar sürecek oylamaya AK Parti teşkilatları tarafından büyük ilgi gösteriliyor. Öte yandan genel merkezin talimatıyla aday adaylarının AFAD’da toplamda 3 milyon 515 bin liralık bağışta bulunulduğu öğrenildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen temayüle AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve AK Parti İl Başkanı Şahin Talus da katıldı.

“Teşkilat mensuplarımız 14 Mayıs’ta seçimin sandıkta kazanılacağını gösteriyorlar”

Temayül yoklamasının adeta demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştiğini ifade eden AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, “Kocaeli teşkilatları her zamanki gibi yerinde ve gücünü gösterdi. Temayül için 13 Mart’ta süreç başladı, 10 günlük süreçte toplamda 151 başvuru aldık partimiz dolup taştı. Allah razı olsun aday adaylarımız bu süreçte 151 kişi başvurdu. Kendileri genel merkezimizin talimatıyla AFAD’a bağışta bulundu. 3 milyon 515 bin liralık AFAD’a bağışta bulunuldu. Bugün temayül yoklamamız var yaklaşık bin 800 tane teşkilat mensubumuz oy kullanacak. Görüyorsunuz bir mutluluk, bayram havası şeklinde geçiyor. Teşkilat mensuplarımız 14 Mayıs’ta seçimin sandıkta kazanılacağını gösteriyorlar. Konuşmakla iktidar olunmayacağını sahada gösteriyorlar. Ben bugün katılım sağlayan tüm teşkilat mensuplarıma ayrıca aday adaylarıma teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.