Tamam Köroğlu hayatını kaybetti
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Silivri Cemevi'nin Kurucu Başkanı Tamam Köroğlu hayatını kaybetti.
Belediye Meclis üyesi Süheyl Kırkıcı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
“Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Silivri Cemevimizin Kurucu Başkanı Tamam Köroğlu'nu kaybettik. Çok üzgünüz. Geride bıraktığı ışık hiç sönmesin. Cenazesi 25 Temmuz 2022 Pazartesi bugün saat 17:00'da Silivri Cemevi'nden alınarak Silivri Alipaşa Mezarlığında sırlanacaktır. Başımız sağ olsun, devri daim olsun...”