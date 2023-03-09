Tamamı öğretmenlerden oluşan AKUB ekibini makamında ağırladı

Bilecik’ten deprem bölgesine giden ve tamamı öğretmenlerden oluşan Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) kentte geri döndü.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 18 üyeden oluşan ve depremin ilk günü bölgeye intikal ederek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile koordineli çalışacak ve tamamı öğretmenlerden oluşan AKUB ekibi kentte dönderken, faaliyetleri değerlendirildi. Kentte dönen ekibi makamında ağırlayan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, yıllık eylem planı oluşturma çalışması yapıldığını söyledi. Deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalar ışığında, öncelikle eğitim kurumları ekseninde yol haritası belirlenerek, Bilecik’teki diğer kurumlarla yapılacak arama kurtarma işbirliği, diğer illerle birlikte yapılacak etkinlikler ve gelecek misyonu üzerinde de beyin fırtınası yapan ekip eylem planında yapılacakları değerlendirdi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, "Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasını sağladınız. Özveriniz ve fedakârlığınız sebebiyle sizlere teşekkür ediyorum. Bugün sizin alan tecrübeniz ile gelecek odaklı çok verimli bir çalışma yaptık. Bu çalışma hem eğitim kurumlarımız hem de çevremize yapacağımız katkılar için önemli bir çalışma oldu" dedi.