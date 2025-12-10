Tamer Kuyumculuk'ta Yeni Dönem Başladı

Çarşı Meydanı’nda hizmet sürüyor

Piri Mehmet Paşa Mahallesi Başkomutanlık Caddesi No:32, Çarşı Meydanı’ndaki adresinde faaliyetini sürdüren işletme, kuyumculuk alanında müşteri talep ve beklentilerini karşılamaya hazır durumda.

1 Ocak 2026’da tamamen yenilenen konsept

Hali hazırda hizmet vermeye devam eden Tamer Kuyumculuk, fiziki mekânını baştan sona yenileyerek 1 Ocak 2026 itibarıyla çok daha modern ve güçlü bir konsept ile müşterilerini karşılayacak.

Geniş ürün yelpazesiyle iddialı

Kolye, yüzük, bileklik, küpe, söz–nişan–evlilik alyansları, takı seti, saat, ata ve reşat altınları dahil A’dan Z’ye tüm ziynet grupları Tamer Kuyumculuk’ta müşterilerini bekliyor.

Güven ilkesi ile hizmet

Sektörde uzun yıllardır varlığını sürdüren işletme, yeni yönetimiyle birlikte güvenilirlik, kalite ve müşteri memnuniyetini odağına almaya devam ediyor. Tamer Kuyumculuk, Silivrilileri çarşıdaki adresine davet ediyor.