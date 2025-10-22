Tami ve Ticimax'tan e-ticarette güvenli ödeme için iş birliği

Garanti BBVA iştiraki ödeme kuruluşu Tami, e-ticaret altyapı sağlayıcısı Ticimax ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle, e ticaret yapan işletmelere güvenli ve kesintisiz ödeme deneyimi sağladığını duyurdu. İşletmeler, Ticimax e-ticaret altyapısına entegre olan Tami Sanal POS sayesinde tüm kartlardan ödeme alabiliyor, banka kartlarının taksit ve kampanyalarından faydalanabiliyor.

Garanti BBVA’nın ödeme altyapısı ve dijital ödeme çözümleri sunan iştiraki Tami, e-ticaret altyapı sağlayıcısı Ticimax ile iş birliği yaptı. Yapılan açıklamaya göre, Ticimax altyapısını kullanan işletmeler artık Tami Sanal POS’u dakikalar içerisinde e-ticaret sitelerine entegre edip güvenli ve kesintisiz ödeme hizmetinden yararlanarak; yerli ve yabancı tüm kartlardan kolayca ödeme alabiliyor, ödemelerini rahatlıkla takip edebiliyor, banka kartlarının taksit imkanlarından ve özel kampanyalardan faydalanabiliyor. Tami Sanal POS ile ödemeler hemen ertesi iş günü hesaba geçiyor, tek komisyon oranıyla finansal yönetimde kolaylık sağlanıyor. İşletmeler, platformun müşteri iletişim merkezinden 7/24 destek alabiliyor. İş birliği kapsamında aynı zamanda, 31 Aralık 2025 tarihine kadar Tami üye işyeri olan e-ticaret firmalarına, Ticimax e-ticaret paketlerinde indirim fırsatı sunuluyor. Kampanyayla, işletmelerin dijitalleşme süreçlerinde uygun maliyetli ve güvenli bir ödeme altyapısına kolayca geçiş yapması amaçlanıyor.

Tami Genel Müdürü Melda Çetin, iş birliğini ve Ticimax iş birliğiyle e-ticaret firmalarına sundukları olanakları şöyle değerlendirdi:

"İşletmeler için ödeme altyapısı kurmak, karmaşık ve zaman alan bir süreç oluyor. Tek tek bankalara POS başvurusu yapmak, belgeler ve onay süreçleriyle uğraşmak ciddi bir operasyonel yük oluşturuyor. Garanti BBVA çatısı altında benimsediğimiz Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımıyla tüm bunları göz önünde tutarak müşterilerimiz için tüm ödeme altyapısını müşterimizin gözünden tasarlıyoruz. Çoklu banka özelliğine sahip Tami Sanal POS sayesinde e-ticaret yapan işletmeler tek tek bankalara POS başvurusu yapmak zorunda kalmadan, tek bir POS ile birçok bankanın taksit ve kampanyalarına erişebiliyor. Aynı zamanda tüm işlemlerini ve raporlamalarını tek merkezden kolayca yönetebiliyor, tek bir kontak noktasıyla muhatap olabiliyor. Şirket iş birliğimiz sayesinde, Garanti BBVA’nın üstün teknolojik altyapısı ve ödeme sistemleri alanındaki deneyimiyle e-ticaret yapan işletmelere ödeme süreçlerinde hız, güvenlik ve kolaylık sağlayarak işlerini daha sorunsuz yürütmelerine destek oluyoruz. Tami Sanal POS müşterilerine aynı zamanda şirketin e-ticaret paketlerinde yıl sonuna kadar geçerli indirim fırsatı sunuyoruz. E-ticaret ekosisteminin ‘tam istediği gibi’ ödeme çözümleri üretmeye devam edeceğiz."

Ticimax CEO’su Cenk Çiğdemli, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Yeni girişimcilerden global firmalara kadar 30 binden fazla markaya hizmet sunan, Türkiye’nin en gelişmiş e-ticaret altyapı sağlayıcısı olarak, işletmelere sadece güçlü bir altyapı sunmakla kalmayıp işlerini güvenle büyütebilecekleri bütünsel çözümler geliştirmeyi önceliğimiz olarak görüyoruz. Platform ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin, işletmelerin dijitalleşme süreçlerine katkı sağlayarak e-ticaret ekosisteminin gelişimine önemli bir ivme kazandıracağına inanıyoruz. Şirket olarak her zaman markaların işlerini kolaylaştıran, büyümelerini hızlandıran teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz."