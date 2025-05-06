Tamir ettiği arabasının altında kalan adam hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tamir için girdiği otomobilinin altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Tamir ettiği arabasının altında kalan adam hayatını kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tamir için girdiği otomobilinin altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Hıdırağa Mahallesi Karaca Ahmet Tekke Sokak üzerindeki bir apartmanın garaj bölümünde meydana geldi. Ali Osman Özay (51), tekerlek tamiri yapmak üzere, otomobilin altına girdi. Özay, krikonun dengeden çıkması sonucu otomobilin altında sıkıştı.

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Apartman sakinlerinin fark etmesi sonucu olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi çağırıldı. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Özay’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Özay’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.