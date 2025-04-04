Tamircide otomobilden fırlayan helezon yayı hastanelik etti

Tekirdağ Çorlu'da tamirci dükkanında otomobilden fırlayan helezon yayı bir şahsın göğsüne çarparak yaralanmasına neden oldu.

Tamircide otomobilden fırlayan helezon yayı hastanelik etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı

Tekirdağ Çorlu’da tamirci dükkanında otomobilden fırlayan helezon yayı bir şahsın göğsüne çarparak yaralanmasına neden oldu.

Olay, gündüz saatlerinde Eski Sanayi’deki bir tamirci dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, tamire getirilen bir otomobilin motor kısmından bir anda fırlayan helezon yayı, otomobilin başındaki S.K.’nin göğsüne çarptı.

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Yaralanan S.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.