Tamirciden aldığı motosiklet test edilirken kül oldu
Tekirdağ Çerkezköy'de tamirciden aldığı motosikletini test eden genç, ölümden döndü.
Tekirdağ Çerkezköy’de tamirciden aldığı motosikletini test eden genç, ölümden döndü.
Olay, sabah saatlerinde Cezaevi Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre motosikletini tamirciye veren Ş.O., motosikletini tamirden aldıktan sonra test sürüşü yapmak istedi. Pınarça istikametinden motosikletiyle Çerkezköy istikametine seyir halinde ilerleyen Ş.O., motorundan dumanların yükseldiğini görünce Cezaevi Kavşağı’nda motorunu durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede alevlere teslim olan motosiklet, itfaiye ekiplerinin çabaları sonrası söndürülürken, motosikletten geriye demir yığını kaldı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak Pınarça-Çerkezköy istikametini bir süre trafiğe kapattı. Motosikletin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.