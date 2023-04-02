Tamire getirilen otomobile kaynak yapmak istedi, dükkanı kül oldu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde tamir için getirilen otomobile kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı. Alevlerin sardığı dükkanda otomobil ve birçok malzeme kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Konak Mahallesi’nde F.Ç.’ye ait iş yerinde tamir için getirilen otomobile kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği iş yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın neticesinde otomobil ve dükkandaki birçok malzeme kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.