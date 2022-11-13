Tamire getirilen tırda yangın çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tamire getirilen tırın kupa kısmında yangın çıktı. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, Sultan Orhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesinde bulunan park halindeki tırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayiye tamir için bırakılan 41 AFN 035 plakalı Iveco marka tırın kupa kısmında mekanik arıza sebebiyle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın neticesinde yaralanan olmazken, tırda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.