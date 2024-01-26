Tamire giden yolcu otobüsünde yangın çıktı
Tekirdağ Kapaklı ilçesinden Çerkezköy'e doğru seyir halinde olan yolcu otobüsünde yangın çıktı.
Tekirdağ Kapaklı ilçesinden Çerkezköy’e doğru seyir halinde olan yolcu otobüsünde yangın çıktı.
Olay, Kapaklı-Çerkezköy istikametinde D-567 karayolu üzeri benzinlik karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy’e tamire giden yolcu otobüs, turbo yağı deposundan çıkan dumanlar sonrası alev içerisinde kaldı. Otobüsün motor kısmından yükselen dumanları gören şoför, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.