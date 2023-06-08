Tampona sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin tamponuna sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tampona sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde otomobilin tamponuna sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sarıdede Mahallesi 3098. Sokak’ta meydana gelen olayda, Özge Bıçak isimli vatandaş, otomobilinin tamponuna yavru köpek sıkıştığını fark etmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeği sıkıştığı yerden çıkarttı. Bölgede bulunan Ahsen Alnıak isimli vatandaş ise köpeği sahiplendi.