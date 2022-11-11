Taner Ertürk birinci sınıf oldu

Silivri'de 2017 ila 2021 yılları arasında İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Taner Ertürk, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararı ile "Birinci Sınıf Emniyet Müdürü" rütbesi aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde (EGM) rütbe terfileri açıklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde bulunan 11 emniyet müdürü, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü Rütbesi'ne terfi etti.

Personel Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Çamuroğlu, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Tanık Koruma Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Ataş ve Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlükleri'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Baybaba 1. Sınıf Emniyet Müdürü oldu.



Baltalimanı Polisevi'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Ellik, Bölge Trafik ve Trafik Tescil Şube Müdürlükleri'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Şaşmaz, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Doğan, Anadolu Yakası İlçeleri'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Burak Bal, Özel Harekat Şube Müdürü Kadri Gençkaya, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk, Fatih İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Atasoy ve Esenler İlçe Emniyet Müdürü Murat Uzun da terfi alarak 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü Rütbesi'ne yükseldi. Bir dönem eski Başbakan Tansu Çiller'in koruma müdürlüğünü yapmış olan Cem Erol da 1. Sınıf Emniyet Müdürü oldu.