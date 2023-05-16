Taner Taşkın: 'İlk devre oynanan oyunda oyunu domine eden bir Sakaryaspor vardı'

Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Gençlerbirliği maçının ardından, “İlk devre oynanan oyunda hem skor olarak hem de oyun olarak oyunu domine eden bir Sakaryaspor vardı” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup olan Sakaryaspor’da Teknik Direktör Taner Taşkın maç sonu basın açıklamasında konuştu. Mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu ifade eden Taşkın “Buraya 3 puan parolasıyla gelmiştik. İlk devre oynanan oyunda hem skor olarak hem de oyun olarak oyunu domine eden bir Sakaryaspor vardı. Rakibimizin de düşme potasında olmasından dolayı çok zor bir maç olacağını biz zaten biliyorduk. Fakat biz buraya gelmeden önce iki merkez stoperimiz Çağlayan ve kaptan Ümit Kurt’un sakat olması bizi rotasyona mecbur etti. Orta saha oyuncusu olarak İbrahim ve yanında Donkour ile başladık. Donkour oyundan atılmasıyla beraber merkez savunma gerçekten çok büyük sıkıntı yaşadı. İlk devre bu kadar iyi oynayan ve oyunu domine eden takım ikinci devreye başlarken rakibimizin iştahını arttırdı. İlk 15-20 dakika çok iştahlı bir oyunla golleri buldular. Buna rağmen beraberliği yakalayabilmek için iyi mücadele ettik” diye konuştu.

“Play-off’larda herkese çok iyi oynayan bir Sakaryaspor’u izlettireceğiz”

Ligi 5. olarak bitirdiklerini hatırlatan Taşkın, “Tek ve içeride oynama şansımız vardı. İnşallah sakat olan oyuncularımız da bu süreçte iyileşirler. Çünkü Donkuar’ın da kırmızı kart almasıyla merkez stoperlerde çok sıkıntımız var. Ama Play-off’larda çok iyi oynayan bir Sakaryaspor’u gene de herkese izlettireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.