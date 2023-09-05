Tanguy Ndombele, Galatasaray'ın 10. Fransız futbolcusu oldu

Galatasaray'ın yeni transferi 26 yaşındaki futbolcu Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılıların tarihindeki 10. Fransız futbolcu oldu.

Tanguy Ndombele, Galatasaray'ın 10. Fransız futbolcusu oldu
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Galatasaray’ın yeni transferi 26 yaşındaki futbolcu Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılıların tarihindeki 10. Fransız futbolcu oldu.

Transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray, İngiliz ekibi Tottenham’da forma giyen orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele’yi kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Ndombele, böylece sarı-kırmızılıların tarihindeki 10. Fransız futbolcu oldu. Cimbom’da daha önce oynayan Fransız futbolcular ise şöyle:

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"Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey ve Leo Dubois."