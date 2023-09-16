Tanguy Ndombele, ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Fransız futbolcu Tanguy Ndombele, Samsunspor maçıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

Tanguy Ndombele, ilk maçına çıktı
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Galatasaray’ın yeni transferlerinden Fransız futbolcu Tanguy Ndombele, Samsunspor maçıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında konuk ettiği Samsunspor’u 4-2 mağlup etti. Bu müsabakada sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Fransız futbolcu Tanguy Ndombele ilk kez görev aldı. Maça yedek başlayan 26 yaşındaki futbolcu, 76. dakikada Kerem Demirbay’ın yerine oyuna girdi.

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Tanguy Ndombele, İngiliz temsilcisi Tottenham’dan kiralık olarak transfer edilmişti.