Tanımadığı kadına otobüste evlilik teklifi etti, sonu hüsranla bitti

Bursa'da yaşlı bir adam otobüste seyahat ederken tanımadığı kadına evlilik teklifi etti. Yaşanan olay sonrası kadın ve yolcular çılgına dönerken, şoför ise yaşlı adamı yol ortasında indirdi.

Tanımadığı kadına otobüste evlilik teklifi etti, sonu hüsranla bitti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Bursa’da yaşlı bir adam otobüste seyahat ederken tanımadığı kadına evlilik teklifi etti. Yaşanan olay sonrası kadın ve yolcular çılgına dönerken, şoför ise yaşlı adamı yol ortasında indirdi.

Olay, Bursa-Gemlik otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik’ten Bursa’ya gitmek için otobüse binen yaşlı adam, Bursa merkeze yaklaştığı sırada otobüste bulunan tanımadığı kadına evlilik teklifi etti. Bunu duyan kadın ve yolcular sinirlenerek tepki gösterdi. Yaşanan olay sonrası şoför, yaşlı adamı yol ortasında indirdi.

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