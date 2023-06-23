Tanpınar'ın doğum yıl dönümüne özel sergi

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Esenler Belediyesi, usta edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar’ın doğumunun 122. yıl dönümünde “Bir Hayalin Kurgusu” adlı sergiyi meraklılarıyla buluşturdu. İlk olarak Esenler’de, şimdi ise Gülhane Parkı’ndaki Alay Köşkü’nde kapılarını açan sergide, Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanındaki karakterlerin yapay zekâ desteğiyle tasarlandığı eserler yer alıyor.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Esenler Belediyesi, usta edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar’ın doğumunun 122. yıl dönümünde, “Bir Hayalin Kurgusu” adlı Yapay Zekâ Resim Sergisi’ni sanatseverlerin ilgisine sundu. Geçtiğimiz Ocak ayında Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde ilk kez meraklılarıyla buluşan sergi bu kez Tanpınar’ın doğum yıl dönümünde Gülhane Parkı’ndaki Alay Köşkü’nde bulunan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat ve Müze Kütüphanesi’nde kapılarını açtı. Önceki gün gerçekleşen açılış programına İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ve Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu’nun yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Görsel sanatçı Gökhan Genç’in Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanındaki karakterleri yapay zekâ desteğiyle tasarladığı sergi, 8 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.

Sanat alanında bir ilk

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, “Marifet iltifata tabidir. Müşterisiz meta zayidir. Gökhan Bey kardeşimiz, bu genç arkadaşımız böyle bir şeye niyetlenmiş, ortaya fikrini koymuş ve Esenler Belediyesi imkânlarını ortaya koymuş. Sanat alanında bir ilke imza atmışlar” ifadelerini kullandı.

40’a yakın karakter tasarladık

Görsel sanatçı Gökhan Genç ise “Sergi, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabından yola çıkarak başlayan bir sergi. Bir fotoğraf projesiydi, daha sonra yapay zekâ uygulamasıyla karakterleri tasvir ve betimlemeye bürüdük. Türkiye’de ilk defa bir yapay zekâ sergisi yapıldı. 40’a yakın karakteri tasarladık. Esenler Belediyesi’nde açılmıştı sergi. Şimdi de Gülhane’de, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kütüphanesinde doğum yıl dönümünde açıldı ve 8 Temmuz’a kadar açık olacak. Ben teveccühleri için İl Kültür ve Turizm Müdürümüz ile Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.