Tanrı Dağları doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor

Türk dünyasının efsanelerine konu olmuş Tanrı Dağları, doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor. Bu dağlar, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin merkezi kısımlarına yayılıyor.

Tanrı Dağları, doğal güzelliğiyle görenleri mest ediyor. Türklerin tarih sahnesine çıkışlarına şahitlik etmiş olan bu bölgeye yılda 1 milyondan fazla turist geliyor. Turistlerin uğrak noktası olan bu dağlara tahta merdivenler ve teleferik yardımı ile çıkılabiliyor. Ayrıca gemi turuyla da bu eşsiz coğrafyanın derinlerine inmek mümkün oluyor. Dağın iç kesimlerinde yer alan göl ise seyrine doyum olmayan bir manzara oluştururken, ziyaretçileri hayran bırakıyor.

Dünya Mirası olarak ilan edildi

Tanrı Dağları, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin merkezi kısımlarına yayılır. Tanrı Dağları’nın 1 milyon kilometrekarelik alanı kapladığı hesaplanmıştır. Kuzeyde Çungar ve Güney Kazakistan düzlükleri, güneydoğuda Tarım Havzası, güneybatıda Hisar ve Alay sıradağları ile sınırlanır. Tanrı Dağları’nı Pamir Dağ Sisteminden Hisar Vadileri ayırır. Ayrıca Tanrı Dağları’nın Doğu bloğu 2013 yılında, Batı bloğu ise 2016 yılında Dünya Mirası olarak ilan edilmiştir.