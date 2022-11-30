Tanzanya'da Türkçe dersleri başlıyor

Yunus Emre Enstitüsü ile Tanzanya’daki Zanzibar Üniversitesi arasında imzalanan anlaşma ile üniversitede Türkçe dersleri başlıyor.

“2023 Yılı Vizyonu” çerçevesinde Cumhuriyet’in 100. yılında 100 yurt dışı temsilciliği hedefine ulaşmak amacıyla çalışmalarına devam eden Yunus Emre Enstitüsü,

Tanzanya’da temsilcilik açılmasına yönelik çalışma başlattı. Enstitü ile Tanzanya’da bulunan Zanzibar Üniversitesi arasında iş birliğinin tesis edilebilmesi amacıyla anlaşma imzalandı. Bu çerçevede başta Türkçe öğretimi olmak üzere pek çok alanda geliştirilecek ortak çalışmalarla Tanzanya’da kültürel etkileşim artırılırken, bilim diplomasisi faaliyetleri de yürütülecek.

Enstitünün Ulus’taki tarihi binasında gerçekleştirilen imza törenine Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ile Zanzibar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulqadir Othman Hafiz katıldı.

Doğu Afrika’da Türkçe konuşulacak ülkelere bir yenisi eklendi

Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, “Yunus Emre Enstitüsü kurulduğu günden itibaren aktif bir şekilde dünyanın dört bir yanına kalıcı kültür ağları örüyor. Günümüze kadar gerek kültürel etkileşim faaliyetleri gerekse Türkçe öğretimi faaliyetleri ile 15 milyondan fazla insana ulaştık. 6 kıtada faaliyet gösteren kültür merkezlerimiz aracılığıyla Türk dilini, Türk kültürünü ve Yunus Emre’nin felsefesini dünyanın her yerine taşımaya, Türkiye ile bağ kuran ve Türkiye’ye dost insan sayısını günbegün artırmak için çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz” dedi.

Prof. Dr. Ateş, Tanzanya’da Türkiye’ye, Türkçe’ye ve Türk kültürüne gösterilen ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, “Tanzanya genelinde Türkçe’ye olan talebi karşılamak üzere en kısa zamanda Türkçe öğretim faaliyetlerine başlayacağız. Türkçe kurslarımızın yanı sıra düzenlenecek faaliyetlerle Türkiye’nin hikâyesini ve Türk insanının mentalitesini Doğu Afrika’da bulunan Tanzanya’ya taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye’nin akademik alanda uluslararası tanınırlığını ve bilimsel iş birliklerini

artırmayı hedefleyen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) ile enstitü tarafından Tanzanya’da bilim diplomasisi faaliyetleri de gerçekleştirilecek.