Tap&Sign altı yılda 120 milyonu aşkın imza işlemi gerçekleştirdi

Tap&Sign, 2024’te yapay zekâ gibi yeni teknolojilerle geliştirecekleri ürün yelpazesi sayesinde, yurtdışı pazarlardaki rakiplerine de fark atmayı hedeflediğini duyurdu.

2018’den beri DDTech İnovasyon Grubu bünyesinde 120’den fazla kurumsal müşterisinin, 100 milyonu aşkın imza atmasını sağlayan Dijital İmza Platformu, 2024’te global pazara açılmaya hazırlanıyor. Yeni genel müdürü Enis Yazırlıoğlu ile bünyesine yenilikçi çözüm teknolojileri ekleyerek marka kimliğini dönüştüren platform, yurtdışı pazarda ’Tap&Sign’ adıyla çalışmalarına devam ediyor. Yeni platformda biyometrik imza, e-imza, mobil imza, iki boyutlu imza ve T.C. kimlik kartıyla imza gibi tüm imza yöntemleri bir arada sunuluyor.

Şirketin imza teknolojileri ve müşteri gereksinimleri konusunda Türkiye’de edindiği altı senelik bilgi birikimini yurtdışı pazarlarda müşterilere sunmayı ve dünya devi rakipleriyle rekabete girmeyi planlayan Tap&Sign’ın Genel Müdürü Enis Yazırlıoğlu, Türkiye’de global standartlarda kullanıcı deneyimi sunan tek imza platformu olduklarını belirtti. 2024’te hem yerel hem yurtdışında yeni nesil uçtan uca çözümleriyle rekabette fark oluşturacaklarını söyleyen Yazırlıoğlu, "İmza atmak, anlaşma ve iş birliği yapmaktır. Tap&Sign’da şirketlerin ve insanların birbirleriyle anlaşma ve iş birliği yapma şeklini değiştiriyoruz" diye konuştu.

Avrupa Birliği İmza Kanunu (EIDAS) ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) standartlarına uyumluluk sağlayan Tap&Sign üç ana değer önerisine odaklanıyor. İlk olarak lokasyondan bağımsız imza atma kolaylığı ile süreçleri dijitale taşıyan platform, kurumların imzayla ilgili tüm kargo, kâğıt ve toner maliyetlerini sıfırlıyor ve en önemlisi ’5 günden 5 dakikaya kusursuz geçiş’ sloganıyla tüm imza işlem ve süreçlerini hızlandırıyor.

Yapay zekâ destekli yeni hizmetler geliyor

İmzayla ilgili belgenin oluşturulmasından arşivlenmesine kadar tüm süreçleri uçtan uca kapsamaya hazırlanan Tap&Sign, Ar-Ge ekibinin çalışmaları sonucu yakında yapay zekâ ile belge oluşturma ve düzenleme, sözleşme müzakerelerini yapma, kontrat ve onay süreçlerini otomatikleştirme, imza öncesi kimlik doğrulama gibi özellikleriyle birlikte ekip içi ve departmanlar arası eş zamanlı çoklu kullanıcı deneyimi ile sunduğu çözüm yelpazesini genişletecek.