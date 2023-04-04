Tapuda rüşvet operasyonunda 76 kişi serbest kaldı, 3 kişi tutuklandı
Silivri Tapu Müdürlüğü, emlakçı ve aracılara yönelik yapılan operasyonda 76 kişi serbest kaldı, 3 kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Mart Cuma günü aralarında silivri tapu müdürlüğü çalışanlarının da olduğu 79 kişiye usulsüz işlem yaptığı gerekçesiyle operasyon düzenlenmişti.
Aralarında tapu müdürlüğü personeli ve aracı kişilerin de bulunduğu 79 şüpheli, İstanbul, Edirne ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı. 13 şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 66’sının gözaltı süreci devam etmişti.
Dün Silivri Adliyesi’nde hakim karşısına çıkan 66 şüpheliden tapu personeli Ö. E. ve B. Ç. ile emlakçı B. M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüpheli olarak gözaltına alınan 63 isim ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.