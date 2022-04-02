Tapuda siteye ait olduğunu öğrenince, kaldırımı tel örgü ile kapattılar

Beylikdüzü'nde 11 yıl önce kaldırım olarak kullanılan yerin kendilerine ait olduğunu öğrenen site sakinleri, belediyeye başvurduktan sonra alanı tel örgü ile kapattı. Kaldırımın tel örgü ile kapatılması ise ilginç görüntüler oluşturdu.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 02.04.2022 12:10
  • Güncelleme: 02.04.2022 13:37
Tapuda siteye ait olduğunu öğrenince, kaldırımı tel örgü ile kapattılar
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Beylikdüzü’nde 11 yıl önce kaldırım olarak kullanılan yerin kendilerine ait olduğunu öğrenen site sakinleri, belediyeye başvurduktan sonra alanı tel örgü ile kapattı. Kaldırımın tel örgü ile kapatılması ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Beylikdüzü’nde bir sitenin sakinleri, 11 yıldır yol olarak kullanılan alanın kendilerine ait olduğunu öğrenince kaldırım dahil yola tel örgü çekmeye başladı. Yol olarak kullanılan alanın kendilerine ait olduğunu belediyeye de doğrulatan site yönetimi bina inşa edilirken müteahhittin hatasından dolayı böyle bir durumun yaşandığını ifade ediyor. Kaldırımın tel örgüyle kapalı olması görenleri şaşkına çevirirken yaşanan olayı anlatan Gökhan Gültekin, “2011 yapımı bir bina burası. Buranın bizim hakkımız olduğunu müteahhittin yarım bıraktığını öğrendik. Burayı çevirdik bir kısmını burayı da devam ediyoruz. Sitemize ait olan yeri alacağız herhangi bir ekstra durum yok. Biraz garip oldu ama yapılırsa komple gitmiş olacak” dedi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

İHA

SHA-Y
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Silivrispor, Ereğli'den şampiyon döndü 2-1

Silivrispor, Ereğli’den şampiyon döndü 2-1

Akıncı güven tazeledi

Akıncı güven tazeledi

Başkan Yılmaz, Bakan Kasapoğlu'nu ağırladı

Başkan Yılmaz, Bakan Kasapoğlu’nu ağırladı

Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Kapalı Yüzme Havuzu açıldı

Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Kapalı Yüzme Havuzu açıldı

Alibeyspor son anda üç puana ulaştı 2-1

Alibeyspor son anda üç puana ulaştı 2-1

Başkan Yılmaz: '80 Bin Fide Elde Etmeyi Hedefliyoruz'

Başkan Yılmaz: ‘80 Bin Fide Elde Etmeyi Hedefliyoruz’

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çok Okunanlar
1
Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

2
Uzunköprü'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı

Uzunköprü'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı

3
İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri'den başlattı

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri’den başlattı

4
Uzunköprü'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Uzunköprü'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

5
Bu acıya yürek dayanmaz: Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi

Bu acıya yürek dayanmaz: Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi

6
Silivrispor, Ereğli'den şampiyon döndü 2-1

Silivrispor, Ereğli’den şampiyon döndü 2-1

Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri'de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Silivri’de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Başkan Yılmaz'dan Ramazan Ayı Mesajı

Başkan Yılmaz’dan Ramazan Ayı Mesajı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
DAHA FAZLA
Çatalca'da 'şehitlik' tartışması

Çatalca'da 'şehitlik' tartışması

Elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik kesintisi yapılacak

ŞAMPİYON Silivrispor

ŞAMPİYON Silivrispor

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri'den başlattı

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri’den başlattı

Silivri'de Yüzme Havuzu Hasreti Sona Erdi

Silivri’de Yüzme Havuzu Hasreti Sona Erdi