Tapuda yeni dönem: Vatandaşlara büyük kolaylık sağlandı

EDİRNE (İHA) – Tapu’da teknolojiyi tam olarak kullanamayan öncelik olarak engelli ve yaşlı vatandaşlar için güncelleme ve sayısallaştırma projesi Edirne’de muhtarlara anlatıldı.

Tapu Bölge Müdürlüğü tarafından hayatta geçirilen Web Tapu sistemi sayesinde özellikle engelli ve yaşlı vatandaşlar için büyük kolaylık sağlandı. Bu çerçevede köy ve ilçelerde “Web Tapu” sistemi üzerinden sunulan hizmetlerden tapu kaydı alımı, satışı, intikal gibi iş ve işlemlerini yapabilmeleri için Tapu ve Kadastro 14’üncü Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir’in öncülüğünde muhtarlara gerekli bilgilendirmeler uygulamalı olarak gösterildi. Web Tapu sistemi hakkında gerekli bütün bilgilendirmeleri edinen muhtarlar mahallelerinde ve köylerinde vatandaşlara sunulan kolaylık imkanını anlatarak kısa sürede herkesin sistemi öğrenmesini sağlayacak. Hayatta geçirilen proje ile engelli ve yaşlı vatandaşlara müdürlükler nezdinde oluşturulan yardım masaları ile işlemlerini daha kolay yapabilme imkanı sağlandı. Bununla birlikte Tapu Bölge Müdürlüğünce Web Tapu başvuru broşürleri dağıtılmak üzere muhtarlara verildi. Ayrıca muhtarların sahada yaşadıkları sorunlar dinlenerek çözüme kavuşturuldu.

“Biz her türlü yardımı yapmaya hazırız”

Muhtarlarla bir araya gelen Tapu ve Kadastro 14’üncü Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, hayatta geçirilen ‘Web Tapu’ sistemini muhtarlara anlatarak, “e-Devlet Web sitesi üzerinden başvuru yaptıktan sonra tapusunu alamayan engelli, yaşlı kimimiz var ise bizim burada oluşturduğumuz yardım masaları vatandaşlarımızla ilgilenerek hiç kimsenin mağdur olmamasını sağlayacak. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun biz her türlü yardımı yapmaya hazırız” dedi.

“Burada Devlet ve biz vatandaşın emrindeyiz”

Tapu ve Kadastro 14’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından davet edilerek kendilerine Web Tapu kolaylığını anlattıklarını ifade eden Edirne Merkeze bağlı Bosnaköy Muhtarı Recai Kararmışbuga, “Vatandaşlara en kısa yoldan bu tapuların hem güncellenmesi hem de vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesin için bize bilgilendirme yapıldı. Sisteme erişemeyen yaşlı, engelli ve diğer vatandaşlarımız var. Web Tapu sitemi üzerinden 150 gün içerisinde herhangi bir harç ödemeden erişmeleri gerekiyor. Vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden erişim sağlayamaz ise muhtarlarımız vasıtasıyla ve tapu müdürlüğünde oluşturulan yardım masalarıyla yardımcı olacağız. Burada Devlet ve biz vatandaşın emrindeyiz. En kısa sürede çözüm için hep beraber çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlar oturdukları yerden tapularını alacaklar”

Edirne’ye bağlı Küçükdöllük Köyü Muhtarı Bekir Taşkın, “Eskiden Tapu belgemizi evde bıraktığımız takdirde işlemlerimizi yapamıyorduk o yüzden tapuyu sürekli cebimizde taşıyorduk. Şimdi ise Devletimizin yapmış olduğu “Web Tapu” sayfası üzerinden istediğimiz yerde istediğimiz zaman tapumuzu görüntüleyebiliyoruz. Burada çok güzel bilgilendirmelerde bulunduk. Bilmediğimiz bütün konuları burada öğrendik. Öğrendiklerimizi de köyümüzde vatandaşlara duyuracağız. Vatandaşlar oturdukları yerden tapularını alacaklar. Alamadıkları takdir ise tapu müdürlüğünde kurulan yardım birimleri sayesinde yardımcı olacaklar. Bu yönden herkesi ve biz muhtarları çok rahatlattılar. Eskiden çok kalabalık ve sıralar oluşuyordu ama şimdi öyle bir durum yok. Yetkililer burada bizimle ilgileniyor” diye konuştu.

“Web Tapu ile vatandaşların yüzü güldü”

Tapu işlemini yapmaya gelen Edirne’ye bağlı Büyükdöllük Köyü sakinlerinden Ahmet Çalık, Eskiden haftalarca işlemlerimizi gerçekleştiremiyorduk şimdi ise 1 saat zamanımızı almadan tapumuzu aldık. Yorulmadan tapumuza kavuştuk de evimize gidiyoruz” ifadelerini kullandı.