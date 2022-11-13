Taraftarlar güvenli bir şekilde stat dışına çıkarıldı

Taksim'de meydana gelen patlamanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş-Antalyaspor maçını ileri bir tarihe erteledi. Ardından tribünlere gelen siyah-beyazlı taraftarlar, polis eşliğinde güvenli bir şekilde stat dışına çıkarıldı.

Taraftarlar güvenli bir şekilde stat dışına çıkarıldı
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EditörEditör
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Taksim’de meydana gelen patlamanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş-Antalyaspor maçını ileri bir tarihe erteledi. Ardından tribünlere gelen siyah-beyazlı taraftarlar, polis eşliğinde güvenli bir şekilde stat dışına çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında bugün saat 20.00’de oynanması planlanan Beşiktaş -Antalyaspor müsabakasının güvenlik sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Bu açıklamayla birlikte, stat amirlerinden güvenliklere talimat verildi ve stat boşaltıldı. Görevli polis memurları ve güvenlik görevlileri stadyumda bulunan taraftarları hızlı ve güvenli bir şekilde stat dışına çıkardı.

Taraftarlar güvenli bir şekilde stat dışına çıkarıldı
Taraftarlar güvenli bir şekilde stat dışına çıkarıldı
Taraftarlar güvenli bir şekilde stat dışına çıkarıldı
Taraftarlar güvenli bir şekilde stat dışına çıkarıldı
Taraftarlar güvenli bir şekilde stat dışına çıkarıldı
Taraftarlar güvenli bir şekilde stat dışına çıkarıldı