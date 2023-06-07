Taraftarlardan Türkiye Kupası finali öncesi Başakşehir'e destek ziyareti

Medipol Başakşehir’in, Fenerbahçe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesinde IBFK Fan Token sahipleri, antrenman ziyaretinde futbolcularla bir araya gelerek takıma başarılar diledi.

IBFK Fan Token sahibi taraftarlar, Medipol Başakşehir’in 11 Haziran Pazar günü saat 20.45’te Gürsel Aksel Stadyumu’nda Fenerbahçe ile oynayacağı Türkiye Kupası final müsabakası öncesindeki takımın antrenmanına katıldı. Socios.com uygulamasını indirerek IBFK Fan Token alanlar arasından belirlenen taraftarlar, Başakşehir’deki basına kapalı antrenmanda futbolcularla tanışma ve sohbet etme şansını elde etti. Teknik Direktör Emre Belözoğlu başta olmak üzere takımdaki birçok futbolcuya formalarını imzalatan taraftarlar, final maçı öncesi de takımlarına güvendiklerini belirtirken, idman sonrasında da oyuncularla bol bol fotoğraf çektirme fırsatını elde etti.