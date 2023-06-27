Taraklı'da mezarlıklarda bayram yoğunluğu

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Kurban Bayramı'nın arifesinde vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Taraklı'da mezarlıklarda bayram yoğunluğu
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Sakarya’nın Taraklı ilçesinde Kurban Bayramı’nın arifesinde vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde kabir ziyareti yapan vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınları için Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti. Vefat eden yakınlarının kabirlerini temizleyen vatandaşlar, bakımlarını da gerçekleştirdi.