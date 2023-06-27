Taraklı'da mezarlıklarda bayram yoğunluğu
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Kurban Bayramı'nın arifesinde vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti.
Sakarya’nın Taraklı ilçesinde Kurban Bayramı’nın arifesinde vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti.
Sakarya’nın Taraklı ilçesinde kabir ziyareti yapan vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınları için Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti. Vefat eden yakınlarının kabirlerini temizleyen vatandaşlar, bakımlarını da gerçekleştirdi.